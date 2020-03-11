Конкурсанты покажут свои способности в разных видах творчества
В рамках празднования международного Дня семьи в городе Байкальске Иркутской области 15 и 16 мая пройдёт фестиваль-конкурс «Байкальские лебеди». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Конкурсанты будут оцениваться жюри в номинациях, где проявят свои способности в разных видах творчества: в театральном искусстве, декоративно прикладном мастерстве, творческой презентации своей семьи и многом другом. Кроме того, семьи-участники будут состязаться в исполнении номеров любого жанра (песня, танец, фокусы, акробатика и многое другое), а также проявят свою эрудицию. Каждая семья-конкурсант, может принять участие только в одной номинации, выбрать которую необходимо до 15 мая.
Подать заявки на конкурс могут семьи в составе не менее двух человек, состоящие в любой степени родства и любого возраста. 3аявки на участие необходимо направить до 30 апреля по электронной почте: baikludi@list.ru .
Победителей фестиваля наградят дипломами и ценными призами.
Возрастное ограничение 0+
На Байкале проведут фестиваль семей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они выиграли 3 медали соревнований
В конкурсе участвовали художники из Забайкалья, Бурятии и Якутии
Пятый этап соревнований прошёл 9 марта
На старты «Ольхонского нордика» вышли более 150 человек
Названы победители фестиваля «Алтан Мундарга»
Победительницы соревновались в 5 номинациях
Они прятали «закладки» с синтетическим наркотиком в парке
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего
Объём средств, выделенных республике на развитие социальной инфраструктуры, освоен практически полностью
Уголовное дело передано в суд
Врачи провели сложную операцию на позвоночник
Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН