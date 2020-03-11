На Байкале проведут фестиваль семей

Конкурсанты покажут свои способности в разных видах творчества



В рамках празднования международного Дня семьи в городе Байкальске Иркутской области 15 и 16 мая пройдёт фестиваль-конкурс «Байкальские лебеди». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Конкурсанты будут оцениваться жюри в номинациях, где проявят свои способности в разных видах творчества: в театральном искусстве, декоративно прикладном мастерстве, творческой презентации своей семьи и многом другом. Кроме того, семьи-участники будут состязаться в исполнении номеров любого жанра (песня, танец, фокусы, акробатика и многое другое), а также проявят свою эрудицию. Каждая семья-конкурсант, может принять участие только в одной номинации, выбрать которую необходимо до 15 мая.



Подать заявки на конкурс могут семьи в составе не менее двух человек, состоящие в любой степени родства и любого возраста. 3аявки на участие необходимо направить до 30 апреля по электронной почте: baikludi@list.ru .



Победителей фестиваля наградят дипломами и ценными призами.



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