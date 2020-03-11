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«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии

«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
«Журавушка» успешно внедряет новые технологии работы с детьми с тяжёлыми нарушениями развития

Дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» признан лучшим по итогам республиканского конкурса среди организаций социальной помощи семье и детям по итогам 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Руководителю учреждения Марине Рогачевой вручили диплом I степени.

Как отметила Марина Рогачева, это первая значимая победа за три года деятельности дома-интерната в новом направлении – работе с особенными детьми.

Сегодня «Журавушка» успешно внедряет новые технологии работы с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития, активно занимается социализацией и интеграцией воспитанников в общество, взаимодействует с государственными и общественными организациями. Так, по итогам работы 98% воспитанников имеют положительную динамику в развитии, более 40 грамот и дипломов в различных конкурсах.

Однако, самый главный результат, как считает коллектив – устройство 18 детей в семьи, из них 13 детей – в приёмные. Кроме того, двое ребят вернулись в кровные семьи по причине восстановления в родительских правах. А ещё трое вчерашних воспитанников «Журавушки» вернулись в родные семьи после длительного нахождения в интернате.


минсоцзащиты
 
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