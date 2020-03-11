В Агинском округе выбрали дизайн талисмана «Алтарганы»

В конкурсе участвовали художники из Забайкалья, Бурятии и Якутии



Талисманом международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» станет Шоно (волк) в бурятском национальном костюме. Такое решение принято 5 марта на заседании оргкомитета мероприятия.



- У фестиваля есть свой официальный логотип, но талисман впервые в истории внедряется именно на нашем забайкальском мероприятии, – отметил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев. – На международном оргкомитете было решено, что талисманом станет Шоно, тотемное животное бурят-монголов. Краевой оргкомитет путём голосования выбрал один из вариантов.



Талисман будет представлен в качестве ростовой куклы, его изображение появится на сувенирной и полиграфической продукции. Каждую «Алтаргану» принимающая сторона стремится сделать особенной, с ярким элементом, такую, чтоб надолго осталась в памяти участников. И нынешний фестиваль не станет исключением, наряду с традиционным Лебедем участников Алтарганы будет встречать Шоно.



Напомним, с 23 января по 5 марта состоялся межрегиональный конкурс на лучший дизайн-проект образа Шоно – талисмана XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020». Всего в нём приняли участие 22 художника из Забайкальского края, Республик Бурятия и Саха-Якутия.



В Агинском Бурятском округе полным ходом идут подготовительные работы для встречи участников и гостей XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», который состоится с 16 по 18 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

