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В Агинском округе выбрали дизайн талисмана «Алтарганы»

В Агинском округе выбрали дизайн талисмана «Алтарганы»
Общество, 
В конкурсе участвовали художники из Забайкалья, Бурятии и Якутии

Талисманом международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» станет Шоно (волк) в бурятском национальном костюме. Такое решение принято 5 марта на заседании оргкомитета мероприятия.

- У фестиваля есть свой официальный логотип, но талисман впервые в истории внедряется именно на нашем забайкальском мероприятии, – отметил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев. – На международном оргкомитете было решено, что талисманом станет Шоно, тотемное животное бурят-монголов. Краевой оргкомитет путём голосования выбрал один из вариантов.

Талисман будет представлен в качестве ростовой куклы, его изображение появится на сувенирной и полиграфической продукции. Каждую «Алтаргану» принимающая сторона стремится сделать особенной, с ярким элементом, такую, чтоб надолго осталась в памяти участников. И нынешний фестиваль не станет исключением, наряду с традиционным Лебедем участников Алтарганы будет встречать Шоно.

Напомним, с 23 января по 5 марта состоялся межрегиональный конкурс на лучший дизайн-проект образа Шоно – талисмана XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020». Всего в нём приняли участие 22 художника из Забайкальского края, Республик Бурятия и Саха-Якутия.

В Агинском Бурятском округе полным ходом идут подготовительные работы для встречи участников и гостей XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», который состоится с 16 по 18 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Алтаргана фестиваль национальная культура Агинский Бурятский округ талисман
 
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