 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы

На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
Общество,  Фото:pixabay.com
На старты «Ольхонского нордика» вышли более 150 человек

Фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский нордик – 2020» прошёл в Иркутской области с 7 по 9 марта. Участниками мероприятия, включённого в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада 2020», стали более 150 человек в возрасте от восьми до 84 лет из городов Приангарья, а также из Улан-Удэ, Екатеринбурга, Томска и Тюмени.

По словам президента Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрея Кудаева, фестиваль на Малом море провели в пятый раз.

- Скандинавская ходьба становится все более популярной. По сравнению с 2018 годом участников стало вдвое больше. Также мы впервые ввели рейтинговую систему. Это важно для спортсменов, работающих на результат, – рассказал Андрей Кудаев.

Массовые старты прошли на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км, также были соревнования и по технике ходьбы. На двухкилометровой дистанции первым финишировал 69-летний Анатолий Шишкин из Тюмени. Пять километров быстрее всех прошла 58-летняя Ольга Кондакова из Слюдянки. Первой на десятикилометровой дистанции и второй на пятикилометровой стала 52-летняя Наталья Устинова из Тулуна. Лучший результат на 21 километр у 30-летнего предпринимателя Андрея Филатова из Иркутска. Его время – два часа 27 минут 17 секунд.

В рамках фестиваля прошли дегустация «Хороши блиночки к чаю», выставка-распродажа «Сканди-зима», конкурс рисунков на льду Байкала, концерт с песнями, танцами, частушками и стихами. Также для участников соревнований запустили фотоконкурс «Палки рулят!», итоги которого подведут осенью 2020 года. Победители и призёры фестиваля были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
фестиваль скандинавская ходьба спорт зимниада Иркутская область Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе выбрали дизайн талисмана «Алтарганы»
В Агинском округе выбрали дизайн талисмана «Алтарганы»
Общество, 11.03.2020
В конкурсе участвовали художники из Забайкалья, Бурятии и Якутии
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам
Общество, 11.03.2020
Пятый этап соревнований прошёл 9 марта
На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.03.2020
На старты «Ольхонского нордика» вышли более 150 человек
В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости
Общество, 11.03.2020
Названы победители фестиваля «Алтан Мундарга»
В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»
В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»
Общество, 11.03.2020
Победительницы соревновались в 5 номинациях
В Ангарске брат и сестра попались на «закладках»
В Ангарске брат и сестра попались на «закладках»
Общество, 11.03.2020
Они прятали «закладки» с синтетическим наркотиком в парке
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
Общество, 11.03.2020
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Общество, 11.03.2020
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Общество, 11.03.2020
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Общество, 11.03.2020
Объём средств, выделенных республике на развитие социальной инфраструктуры, освоен практически полностью
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
Общество, 11.03.2020
Врачи провели сложную операцию на позвоночник
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
Общество, 11.03.2020
Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
Общество, 11.03.2020
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^