На старты «Ольхонского нордика» вышли более 150 человек
Фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский нордик – 2020» прошёл в Иркутской области с 7 по 9 марта. Участниками мероприятия, включённого в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада 2020», стали более 150 человек в возрасте от восьми до 84 лет из городов Приангарья, а также из Улан-Удэ, Екатеринбурга, Томска и Тюмени.
По словам президента Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрея Кудаева, фестиваль на Малом море провели в пятый раз.
- Скандинавская ходьба становится все более популярной. По сравнению с 2018 годом участников стало вдвое больше. Также мы впервые ввели рейтинговую систему. Это важно для спортсменов, работающих на результат, – рассказал Андрей Кудаев.
Массовые старты прошли на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км, также были соревнования и по технике ходьбы. На двухкилометровой дистанции первым финишировал 69-летний Анатолий Шишкин из Тюмени. Пять километров быстрее всех прошла 58-летняя Ольга Кондакова из Слюдянки. Первой на десятикилометровой дистанции и второй на пятикилометровой стала 52-летняя Наталья Устинова из Тулуна. Лучший результат на 21 километр у 30-летнего предпринимателя Андрея Филатова из Иркутска. Его время – два часа 27 минут 17 секунд.
В рамках фестиваля прошли дегустация «Хороши блиночки к чаю», выставка-распродажа «Сканди-зима», конкурс рисунков на льду Байкала, концерт с песнями, танцами, частушками и стихами. Также для участников соревнований запустили фотоконкурс «Палки рулят!», итоги которого подведут осенью 2020 года. Победители и призёры фестиваля были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, Фото:
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