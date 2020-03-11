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«Да будь ты проклят!»: В Улан-Удэ пьяный водитель пугал сотрудников ГИБДД. ВИДЕО

«Да будь ты проклят!»: В Улан-Удэ пьяный водитель пугал сотрудников ГИБДД. ВИДЕО
Общество, 
У пьяного мужчины не было водительских прав

Ночью в центре Улан-Удэ инспекторами ДПС ГИБДД была остановлена автомашина «Шкода». При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя от 36-летнего водителя и предложили пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. Результат освидетельствования составил 1,05 мг/л алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Во время составления административного материала пьяный нарушитель вёл себя агрессивно и грубо выражался в адрес сотрудников ГИБДД. Поведение автомобилиста записала видеокамера, установленная внутри патрульного автомобиля.

- Да будь ты проклят! Чтоб ты мучился и маялся, и ты тоже. Мы сейчас с ней разведёмся, а у неё ребёнок родится скоро. Искренне желаю, чтобы вы мучились и маялись, - сказал водитель.


Госавтоинспекция призывает водителей не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

С начала года сотрудниками ГИБДД в отношении водителей в состоянии опьянения составлено 579 административных материалов. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности привлечено 219 нарушителей. 17 нарушителей задержаны за повторную езду в нетрезвом виде, сообщает УГИДД по Бурятии.


ГИБДД
 
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