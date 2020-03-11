«Да будь ты проклят!»: В Улан-Удэ пьяный водитель пугал сотрудников ГИБДД. ВИДЕО

- Да будь ты проклят! Чтоб ты мучился и маялся, и ты тоже. Мы сейчас с ней разведёмся, а у неё ребёнок родится скоро. Искренне желаю, чтобы вы мучились и маялись, - сказал водитель.





Ночью в центре Улан-Удэ инспекторами ДПС ГИБДД была остановлена автомашина «Шкода». При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя от 36-летнего водителя и предложили пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения.Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. Результат освидетельствования составил 1,05 мг/л алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.Во время составления административного материала пьяный нарушитель вёл себя агрессивно и грубо выражался в адрес сотрудников ГИБДД. Поведение автомобилиста записала видеокамера, установленная внутри патрульного автомобиля.Госавтоинспекция призывает водителей не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения.С начала года сотрудниками ГИБДД в отношении водителей в состоянии опьянения составлено 579 административных материалов. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности привлечено 219 нарушителей. 17 нарушителей задержаны за повторную езду в нетрезвом виде, сообщает УГИДД по Бурятии.