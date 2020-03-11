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В Чите приостановили деятельность завода

В Чите приостановили деятельность завода
Общество,  Фото:pixabay.com
На производстве выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок

Судебные приставы в Читинском районе на 30 суток приостановили деятельность АО «103 бронетанковый ремонтный завод» в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью сотрудников.

В Читинский районный отдел судебных приставов управления ФССП России по Забайкальскому краю поступил исполнительный документ немедленного исполнения об административном приостановлении деятельности бронетанкового ремонтного завода, расположенного в Читинском районе.

В ходе проверки завода сотрудниками Забайкальского управления Ростехнадзора выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок, являющихся источником повышенной опасности. Данные нарушения могут повлечь создание аварийных ситуаций, несчастных случаев, повлечь причинение вреда жизни и здоровью сотрудников завода.

Суд признал АО «103 бронетанковый ремонтный завод» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Судебные приставы в день поступления исполнительного документа об административном приостановлении возбудили исполнительное производство, выехали на место совершения исполнительных действий и приостановили деятельность опасного объекта. В частности, была отключена система энергоснабжения завода, опломбирован и опечатан главный распределительный электрощит. Руководство завода пояснило, что намерено немедленно приступить к устранению выявленных нарушений.  

- Надлежащее исполнение требования исполнительного документа о приостановлении деятельности будет проверяться судебным приставом в течение всего срока административного наказания. В случае устранения выявленных нарушений в срок до 30 дней руководство завода может обратиться в суд, вынесший постановление, с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.  
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