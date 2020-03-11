В Чите приостановили деятельность завода

На производстве выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок
Судебные приставы в Читинском районе на 30 суток приостановили деятельность АО «103 бронетанковый ремонтный завод» в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью сотрудников.
В Читинский районный отдел судебных приставов управления ФССП России по Забайкальскому краю поступил исполнительный документ немедленного исполнения об административном приостановлении деятельности бронетанкового ремонтного завода, расположенного в Читинском районе.
В ходе проверки завода сотрудниками Забайкальского управления Ростехнадзора выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок, являющихся источником повышенной опасности. Данные нарушения могут повлечь создание аварийных ситуаций, несчастных случаев, повлечь причинение вреда жизни и здоровью сотрудников завода.
Суд признал АО «103 бронетанковый ремонтный завод» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.
Судебные приставы в день поступления исполнительного документа об административном приостановлении возбудили исполнительное производство, выехали на место совершения исполнительных действий и приостановили деятельность опасного объекта. В частности, была отключена система энергоснабжения завода, опломбирован и опечатан главный распределительный электрощит. Руководство завода пояснило, что намерено немедленно приступить к устранению выявленных нарушений.
- Надлежащее исполнение требования исполнительного документа о приостановлении деятельности будет проверяться судебным приставом в течение всего срока административного наказания. В случае устранения выявленных нарушений в срок до 30 дней руководство завода может обратиться в суд, вынесший постановление, с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.
В Чите приостановили деятельность завода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У пьяного мужчины не было водительских прав
На производстве выявлены многочисленные нарушения норм и правил технической эксплуатации электроустановок
Кража произошла во время нахождения бабушки в больнице
Девочка представила гостям выставки более 40 работ
Меры предпринимаются в связи с сезонными изменениями климата
Встреча полпреда президента в ДФО и параспортсменов прошла накануне
Потерпевшая поймала сотрудницу с поличным
Мужчина украл сотовые телефоны горожан
19-летнего вора поймали по горячим следам
Труппа гастролирует по российским городам
Злоумышленники отобрали деньги хозяина дома
Маски он спрятал в автомобиле под чехлами кресел
У школьницы закрытая черепно-мозговая травма
Специалисты соцзащиты Мухоршибири провели благотворительную акцию
Молодого человека удалось задержать благодаря анонимному звонку