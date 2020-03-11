Кража произошла во время нахождения бабушки в больнице
В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже имущества у 70-летней жительницы города Кяхта.
Заявление о преступлении поступило в полицию в конце февраля. Пенсионерка несколько дней находилась в больнице. По приезду обнаружила отсутствие ноутбука и сотового телефона. Ущерб составил 34 тысячи рублей.
Полицейскими установлено, что в отсутствии хозяйки её сын устроил застолье с 37-летним знакомым. После распития спиртного, когда хозяин уснул, злоумышленник украл технику.
В пресс-службе республиканского МВД отмечают, что мужчина освободился из мест лишения свободы в июне 2019 года, где отбывал наказание за кражу.
Украденная у пенсионерки цифровая техника изъята. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Житель Бурятии украл у старушки телефон и ноутбук
Общество, Фото:
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