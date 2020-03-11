Житель Бурятии украл у старушки телефон и ноутбук

Кража произошла во время нахождения бабушки в больнице



В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже имущества у 70-летней жительницы города Кяхта.



Заявление о преступлении поступило в полицию в конце февраля. Пенсионерка несколько дней находилась в больнице. По приезду обнаружила отсутствие ноутбука и сотового телефона. Ущерб составил 34 тысячи рублей.



Полицейскими установлено, что в отсутствии хозяйки её сын устроил застолье с 37-летним знакомым. После распития спиртного, когда хозяин уснул, злоумышленник украл технику.



В пресс-службе республиканского МВД отмечают, что мужчина освободился из мест лишения свободы в июне 2019 года, где отбывал наказание за кражу.



Украденная у пенсионерки цифровая техника изъята. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

