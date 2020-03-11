Девочка представила гостям выставки более 40 работ
В Улан-Удэ 5 марта в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева состоялось открытие персональной выставки «Вдохновение» (0+) юной художницы Долгор – ученицы изостудии «Волшебная кисть» в Доме творчества «Форус».
- В своем творчестве 11-летняя Долгор отражает всю красоту и щедрость родного края, уделяя большое внимание пейзажам. Выставка подразделяется по временам года, представлены картины домашних и диких животных, море в разных состояниях: это может быть рассвет, закат, ночь, спокойное или бурное озеро Байкал. Очень любит писать натюрморты. Под руководством Шабагоровой Даримы Михайловны, педагога дополнительного образования, девочка раскрыла в себе талант в живописи, - рассказывают в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Выставка была организована в рамках празднования Сагаалгана и в преддверии Международного женского дня.
Посмотреть на талант Долгор пришли родные и близкие девочки, преподаватели, учащиеся Дома творчества, представитель Республиканского центра народного творчества Саржана Эрдынеева и просто люди, которым интересны её работы.
Долгор рисованием занимается всего четыре года.
Познакомиться с работами юной и талантливой художницы можно до 30 марта в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева, ул. Советская, 27.
В Улан-Удэ открылась выставка 11-летней художницы
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