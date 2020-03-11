Меры предпринимаются в связи с сезонными изменениями климата
В Бурятии вводят временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, сообщили в пресс-служба республиканского минтранса.
Эти меры необходимы для сохранности автодорог и дорожных сооружений. Особенно это актуально весной. Так, при таянии снега и оттаивании почвы, земляное полотно и дорожная «одежда» перенасыщаются влагой, создаётся угроза их разрушения от движения большегрузного транспорта. Период просыхания грунта земли и восстановление его прочности составляет около двух месяцев.
Минтрансом Бурятии ежегодно, с 15 мая, вводится временное ограничение движения на региональных дорогах по предельно допустимым нагрузкам на оси в «южных» административных районах республики. Однако, как показала весна 2019 года устойчивая положительная температура воздуха (выше 20 градусов) установилась уже с 25 апреля.
Из-за потепления началось резкое оттаивание покрытия проезжей части и земляного полотна отдельных участков региональных автодорог. В результате прочность дорожных конструкций резко ухудшилась.
В этой связи в 2020 году ограничение движения вводится на определённые участки раньше на 10 дней:
- для южных районов республики с 25 апреля до 25 мая;
- для северных районов – с 25 мая до 15 июня.
Продолжительность временного ограничения движения на одном участке автодороги не превышает 30 дней. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 дней.
В Бурятии вводятся ограничения для автомобилей на региональных дорогах
Общество, Фото:
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