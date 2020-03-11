 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»

В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Победительницы соревновались в 5 номинациях

7 марта в Агинском Бурятском округе состоялся межмуниципальный конкурс «Дангина» в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020» с участием победительниц муниципальных конкурсов красавиц Дульдургинского и Могойтуйского районов, ГО «Посёлок Агинское».

Участницы конкурса в возрасте 16-22 лет продемонстрировали зрителям и жюри мастерство исполнения песен и танцев, знание бурятского языка, обычаев, традиций народа, внешние данные в 5 номинациях:
«Магтан дуулая угаа, нютагаа» – оригинальная реклама-приглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае, родословной с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни;
«Сэдьхэлэй баяр» – исполнение бурятского национального танца;
«Оюун ухаанай уута» – интеллектуальный конкурс на знание истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд;
«Аялга дуумни» – конкурс на лучшее исполнение бурятской песни;
«Һаргама толон» – демонстрация вечерних нарядов (современный бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения, стилистика).

По итогам конкурса лауреатами стали: Янжима Дашидондокова (Могойтуй), Вера Дармажапова (Зуткулей), Эржена Батуева (Агинское). Также определены «Уян нугархай дангина» – Гэрэлма Будаева (Догой), «Арюун дангина» – Жугдэр Этигилова (Дульдурга), «Дууша дангина» – Виктория Чимитова (Ага-Хангил), «Сэсэн дангина» – Янжима Ойдопова (Зуткулей), «Дорюун дангина» – Сарюна Цыдыпова (Агинское). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
конкурс конкурс красоты конкурс талантов бурятский язык национальная культура Агинский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
Общество, 11.03.2020
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Общество, 11.03.2020
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Общество, 11.03.2020
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Общество, 11.03.2020
Объём средств, выделенных республике на развитие социальной инфраструктуры, освоен практически полностью
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
Общество, 11.03.2020
Врачи провели сложную операцию на позвоночник
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
Общество, 11.03.2020
Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
Общество, 11.03.2020
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
Общество, 11.03.2020
В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
Общество, 11.03.2020
В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Общество, 11.03.2020
В творческом состязании примут участие самобытные певцы со всей республики
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Общество, 11.03.2020
Победитель торгов должен отловить до конца этого года 2395 собак
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Общество, 11.03.2020
Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на этот вопрос
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Общество, 11.03.2020
Девушка воспользовалась доверчивостью мужчины
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Общество, 11.03.2020
Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^