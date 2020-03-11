В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Победительницы соревновались в 5 номинациях



7 марта в Агинском Бурятском округе состоялся межмуниципальный конкурс «Дангина» в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020» с участием победительниц муниципальных конкурсов красавиц Дульдургинского и Могойтуйского районов, ГО «Посёлок Агинское».



Участницы конкурса в возрасте 16-22 лет продемонстрировали зрителям и жюри мастерство исполнения песен и танцев, знание бурятского языка, обычаев, традиций народа, внешние данные в 5 номинациях:

«Магтан дуулая угаа, нютагаа» – оригинальная реклама-приглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае, родословной с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни;

«Сэдьхэлэй баяр» – исполнение бурятского национального танца;

«Оюун ухаанай уута» – интеллектуальный конкурс на знание истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд;

«Аялга дуумни» – конкурс на лучшее исполнение бурятской песни;

«Һаргама толон» – демонстрация вечерних нарядов (современный бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения, стилистика).



По итогам конкурса лауреатами стали: Янжима Дашидондокова (Могойтуй), Вера Дармажапова (Зуткулей), Эржена Батуева (Агинское). Также определены «Уян нугархай дангина» – Гэрэлма Будаева (Догой), «Арюун дангина» – Жугдэр Этигилова (Дульдурга), «Дууша дангина» – Виктория Чимитова (Ага-Хангил), «Сэсэн дангина» – Янжима Ойдопова (Зуткулей), «Дорюун дангина» – Сарюна Цыдыпова (Агинское). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

