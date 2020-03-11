Встреча полпреда президента в ДФО и параспортсменов прошла накануне
Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 10 марта встретился с параспортсменами Бурятии.
На встрече были затронуты вопросы о подготовке параспортсменов к соревнованиям по стрельбе и вольной борьбе. Также здесь обсудили перспективы развития инфраструктуры для отдельных направлений параспорта в Бурятии.
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Участие приняли спортсмены, выступающие по направлениям: стрельба из лука, пулевая стрельба и вольная борьба. В том числе мастера спорта РФ по стрельбе из лука, призёры и победители многочисленных соревнований Александр Гомбожапов и Александр Дорофеев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Юрий Трутнев встретился с параспортсменами Бурятии
Общество, Фото:
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