Юрий Трутнев встретился с параспортсменами Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Встреча полпреда президента в ДФО и параспортсменов прошла накануне



Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 10 марта встретился с параспортсменами Бурятии.



На встрече были затронуты вопросы о подготовке параспортсменов к соревнованиям по стрельбе и вольной борьбе. Также здесь обсудили перспективы развития инфраструктуры для отдельных направлений параспорта в Бурятии.

⠀

Участие приняли спортсмены, выступающие по направлениям: стрельба из лука, пулевая стрельба и вольная борьба. В том числе мастера спорта РФ по стрельбе из лука, призёры и победители многочисленных соревнований Александр Гомбожапов и Александр Дорофеев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

