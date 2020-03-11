 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

Улан-удэнские фигуристы стали призёрами турнира в Чите

Улан-удэнские фигуристы стали призёрами турнира в Чите
Общество,  Фото:клуб фигурного катания «Сияние»
Они выиграли 3 медали соревнований

С 7 по 8 марта в Забайкальском крае прошёл региональный турнир по фигурному катанию на коньках «Кристальный лёд 2020». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Читы, Ангарска, Хабаровска, Бердска, Новосибирска, Благовещенска и Кемерово.

На турнире также выступили фигуристы из Улан-Удэ. Юные спортсмены из клуба фигурного катания «Сияние» выиграли 3 медали соревнований. «Серебро» выиграл Артём Алсанов в 3 юношеском разряде среди мальчиков. Бронзовую медаль получила Карина Бирюкова в 3 юношеском разряде среди девочек. У «новичков» 2014 г.р. и старше второе место заняла Ксения Цыренгармаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее спортсмены клуба приняли участие в первенстве Читы по фигурному катанию, где также заняли призовые места
фигурное катание спорт турнир Улан-Удэ Чита Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам
Общество, 11.03.2020
Пятый этап соревнований прошёл 9 марта
На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
На Байкале прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.03.2020
На старты «Ольхонского нордика» вышли более 150 человек
В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости
Общество, 11.03.2020
Названы победители фестиваля «Алтан Мундарга»
В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»
В Агинском округе выбрали красавиц на конкурсе «Дангина»
Общество, 11.03.2020
Победительницы соревновались в 5 номинациях
В Ангарске брат и сестра попались на «закладках»
В Ангарске брат и сестра попались на «закладках»
Общество, 11.03.2020
Они прятали «закладки» с синтетическим наркотиком в парке
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
Общество, 11.03.2020
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Общество, 11.03.2020
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Общество, 11.03.2020
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Общество, 11.03.2020
Объём средств, выделенных республике на развитие социальной инфраструктуры, освоен практически полностью
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
Общество, 11.03.2020
Врачи провели сложную операцию на позвоночник
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
Общество, 11.03.2020
Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
Общество, 11.03.2020
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
Общество, 11.03.2020
В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
Общество, 11.03.2020
В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^