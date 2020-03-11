Они выиграли 3 медали соревнований
С 7 по 8 марта в Забайкальском крае прошёл региональный турнир по фигурному катанию на коньках «Кристальный лёд 2020». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Читы, Ангарска, Хабаровска, Бердска, Новосибирска, Благовещенска и Кемерово.
На турнире также выступили фигуристы из Улан-Удэ. Юные спортсмены из клуба фигурного катания «Сияние» выиграли 3 медали соревнований. «Серебро» выиграл Артём Алсанов в 3 юношеском разряде среди мальчиков. Бронзовую медаль получила Карина Бирюкова в 3 юношеском разряде среди девочек. У «новичков» 2014 г.р. и старше второе место заняла Ксения Цыренгармаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее спортсмены клуба приняли участие в первенстве Читы по фигурному катанию, где также заняли призовые места.
Улан-удэнские фигуристы стали призёрами турнира в Чите
Общество, Фото:
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