Читинка пыталась ограбить свою коллегу

Потерпевшая поймала сотрудницу с поличным



Во вторник, 10 марта, в полицию Читы обратилась 28-летняя работница столовой и сообщила о краже 5 тысяч рублей из сумки.



Накануне инцидента в столовую вышла новая работница. В рабочее время потерпевшая застала её за совершением преступления. Женщина попыталась украсть деньги из оставленной без присмотра в раздевалке сумки. Заявительница потребовала вернуть деньги, в ответ на это подозреваемая бросила купюры и убежала.



Полицейские установили местонахождение ранее судимой за кражи читинки и доставили в отдел полиции. По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





