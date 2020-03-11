Потерпевшая поймала сотрудницу с поличным
Во вторник, 10 марта, в полицию Читы обратилась 28-летняя работница столовой и сообщила о краже 5 тысяч рублей из сумки.
Накануне инцидента в столовую вышла новая работница. В рабочее время потерпевшая застала её за совершением преступления. Женщина попыталась украсть деньги из оставленной без присмотра в раздевалке сумки. Заявительница потребовала вернуть деньги, в ответ на это подозреваемая бросила купюры и убежала.
Полицейские установили местонахождение ранее судимой за кражи читинки и доставили в отдел полиции. По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка пыталась ограбить свою коллегу
Общество, Фото:
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