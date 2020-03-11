Улан-удэнец за день обокрал двоих человек в маршрутках. ВИДЕО

За кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





В Улан-Удэ вечером 4 марта в полицию поступило заявление от 20-летнего студента учебного заведения города о краже сотового телефона в маршрутном автобусе.Днём 5 марта поступило аналогичное сообщение от 60-летней горожанки. Женщина рассказала, что накануне в маршрутке у неё украли сотовый телефон из сумки. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемого - 32-летнего ранее судимого за преступления имущественного характера жителя Железнодорожного района.Один из украденных телефонов мужчина успел продать, и на вырученные деньги купил алкоголь. Второй телефон изъят сотрудниками полиции.