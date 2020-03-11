19-летнего вора поймали по горячим следам
Ночью в улан-удэнском кафе неизвестный украл у женщины сумку, в которой находился кошелёк с деньгами и банковской картой. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Как было установлено, потерпевшая отдыхала в кафе с подругой. Так как внутри здания мобильная связь не работала, улан-удэнка вышла на улицу вызвать такси, оставив сумочку своей подруге.
В это время к подруге подсел незнакомый молодой человек с целью познакомиться. После его ухода дамская сумочка пропала.
Девушки сразу сообщили в полицию о случившемся. Росгвардейцы при осмотре помещения кафе обнаружили подозреваемого, которого опознала подруга потерпевшей.
Задержанный - 19-летний улан-удэнец - был доставлен в отдел полиции, где сознался в краже. Украденные деньги и банковская карта изъяты и возвращены владелице. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Улан-Удэ парень украл дамскую сумочку под предлогом знакомства
Общество, Фото:
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