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В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости

В Бурятии подвели итоги турнира по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:пресс-служба федерации национальной игры «Сээр хухалха»
Названы победители фестиваля «Алтан Мундарга»

В Бурятии подведены итоги IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга», посвящённого празднованию Белого месяца и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняло участие 546 человек: 527 мужчин и 19 женщин.

Среди 52 команд 40 команд представляло Республику Бурятия. Самое большое количество заявил Закаменский район – 17 команд. Тункинский район представил 8 команд. От Окинского района участвовало 6 команд. Две команды выставил Джидинский район. По команде приехало из Баргузинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского и Селенгинского районов. 7 команд прибыло из Агинского Бурятского округа. Иркутскую область представили команды Ольхонского, Осинского, Нукутского районов и Усть-Орды. Также среди гостей была команда из Республики Тыва.

Всего было пройдено 24 кругов и сломано 2243 штук костей (hэер).

Победителями и призёрами у мужчин стали:

Возрастная группа среди юношей 9-13 лет
1 место – Базаров Юрий, «Дутулур-1», Закаменский район
2 место – Гонгоров Жаргал, «Шара-Азарга-2», Закаменский район
3 место – Мантуров Алдар, «Тунхэнэй Эхин», Тункинский район

Возрастная группа среди юношей 14-19 лет
1 место – Манзаров Жалсып, «Алтан Мундарга», Тункинский район
2 место – Очиров Алексей, «Ага-1», Забайкальский край
3 место – Цыденов Хэшэгто, «Енгорбой», Закаменский район

Возрастная группа 20-30 лет
1 место – Тубанов Эдуард, «Ехэ-Цакир», Закаменский район
2 место – Зандаков Денис, «Нэгэдэл», Закаменский район
3 место – Бадмаев Батор, «Нэгэдэл», Закаменский район

Возрастная группа 31-40 лет
1 место – Хадаев Юрий, «Санага 1», Закаменский район
2 место – Жаргалов Баяр, «Домог», Забайкальский край
3 место – Доржеев Владимир, «Дутулур-1», Закаменский район

Возрастная группа 41-50 лет
1 место – Жигмитжамсоев Юмдылык, «Ага 1», Забайкальский край
2 место – Базаров Алексей, «Дутулур-1», Закаменский район
3 место – Базаров Александр, НП «Тункинский», Тункинский район

Возрастная группа 51-60 лет
1 место – Цыренов Цырен, «Хужиры 1», Закаменский район
2 место – Ошороно Эдуард, «Урагшаа Усть-Орда», Иркутская область
3 место – Цыренгармаев Алексей, «Ошор булаг», Иволгинский район

Возрастная группа от 61 года и старше
1 место – Норбоев Илья, «Санага», Закаменский район
2 место – Данжеев Даша, «Тунхэнэй эхин», Тункинский район
3 место – Цыдемпилов Владимир, «Санага», Закаменский район

Им были вручены денежные призы за 1 место- 30 000 рублей, 2 место – 20 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей.

Среди женщин первой стала Балданова Надежда из Тункинского района. Она выиграла 30 000 рублей и лошадь бурятской породы по кличке «Феррари». Второе место заняла Дарижапова Людмила из Закаменского района, получившая 20 000 рублей. 10 000 рублей и третье место – у Ангархаевой Долгор из Тункинского района.

Команда «Санага 1» из Закаменского района заняла первое общекомандное место и получила приз – 100 000 рублей. Вторыми стали закаменцы из команды «Дутулур 1», выигравшие 70 000 рублей. Забайкальцы из команды «Догой» стали третьими и забрали 50 000 рублей.

Победу в абсолютном первенстве турнира и звание «Зуута Аварга» получил Жалсып Манзаров из команды «Алтан Мундарга» Тункинского района. Ему и достался суперприз – квартира в Улан-Удэ. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».
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