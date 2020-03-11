Житель Монголии не смог вывезти из Бурятии почти две тысячи масок

Справка:





Постановлением правительства РФ от 2 марта 2020 г. № 223 со 2 марта по 1 июня 2020 года введён запрет на вывоз из России отдельных товаров. К ним отнесены средства антивирусной и антибактериальной защиты: медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы, защитные очки, комбинезоны противочумные и для химической защиты, противовирусные средства и др. Полный перечень товаров представлен в приложении к постановлению.





1910 медицинских масок весом 5,2 кг пытался вывезти из России гражданин Монголии через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта Бурятской таможни. Маски он спрятал в автомобиле под чехлами кресел.По словам начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Дмитрия Зырянова, это первый случай в регионе деятельности Бурятской таможни с момента вступления в силу постановления правительства Российской Федерации о временном запрете на вывоз из России отдельных товаров, к которым, в том числе, относятся и медицинские маски.Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования, но в данном случае количество перемещаемого товара говорит о его коммерческом предназначении.Гражданин Монголии знал, что вывоз этого товара запрещён, поэтому и спрятал упаковки с масками, как он сам признался, с намерением продать их на родине.В отношении иностранца возбуждено административное дело за сокрытие товара от таможенного контроля. Медицинские маски изъяты, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.