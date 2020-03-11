У школьницы закрытая черепно-мозговая травма
Вечером 9 марта в дежурную часть полиции Иркутска поступило телефонное сообщение из Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы о доставлении 7-летней девочки.
Гуляя с братом у здания, находящегося по улице Байкальская, она подошла к фасаду и ей на голову упала сосулька. После того как дети вернулись домой, мать пострадавшей вызвала скорую помощь.
Пострадавшей школьнице врачами был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.
По предварительной информации арендатор не исполнил предписание по отчистке кровли здания от снега, сосуль и наледи.
- В настоящее время следственный комитет проводит проверку по этому факту, по результатам которой виновные в несвоевременной очистке кровли здания будут привлечены к административной ответственности. Также в произошедшем уведомлён уполномоченный по права ребёнка в Иркутской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.
Данный случай не единственный, на прошлой неделе поступило ещё два сообщения о пострадавших в разных районах города Иркутска.
В Иркутске на 7-летнюю девочку упала сосулька
Общество, Фото:
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