В Иркутске на 7-летнюю девочку упала сосулька

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

У школьницы закрытая черепно-мозговая травма



Вечером 9 марта в дежурную часть полиции Иркутска поступило телефонное сообщение из Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы о доставлении 7-летней девочки.



Гуляя с братом у здания, находящегося по улице Байкальская, она подошла к фасаду и ей на голову упала сосулька. После того как дети вернулись домой, мать пострадавшей вызвала скорую помощь.



Пострадавшей школьнице врачами был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.



По предварительной информации арендатор не исполнил предписание по отчистке кровли здания от снега, сосуль и наледи.



- В настоящее время следственный комитет проводит проверку по этому факту, по результатам которой виновные в несвоевременной очистке кровли здания будут привлечены к административной ответственности. Также в произошедшем уведомлён уполномоченный по права ребёнка в Иркутской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.



Данный случай не единственный, на прошлой неделе поступило ещё два сообщения о пострадавших в разных районах города Иркутска.





