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В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек

В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
Общество,  Фото:пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда

7 марта в Бурятии состоялся открытый турнир «Золотая рыбка» по ловле на мормышку со льда среди женщин. Принять участие в соревнованиях на озере Котокель собралась дружная компания из 34 рыбачек.

Озеро Котокель идеально подходит для подобного мероприятия из-за того, что толщина льда здесь достигает 50-70 см. Однако проблемой стало большое количество снега, из-за которого участницам пришлось двигаться по зоне очень медленно. Количество рыбы тоже оказалось не таким большим, чем ожидалось. Но это ничуть не расстроило спортсменок.

Соревнования провели по всем спортивным правилам в два тура. По результатам турнира чемпионкой стала Юлия Вашкевич, лидировавшая в обоих турах и набравшая 4938 г. На втором месте Татьяна Ткачёва с уловом весом 3192 г. Светлана Дядюхина взяла третье место с количеством рыбы в 2420 г. Четвертой была Светлана Медведева (1602 г), пятой – Лада Содномова (1262 г).

Призёры до 5 места получили хорошие призы. Также были награждены приятными призами победительницы номинаций и вручены небольшие подарки всем участницам. Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта Республики Бурятия.
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