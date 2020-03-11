В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек

Общество, Фото: пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ

Участницы состязались в ловле на мормышку со льда



7 марта в Бурятии состоялся открытый турнир «Золотая рыбка» по ловле на мормышку со льда среди женщин. Принять участие в соревнованиях на озере Котокель собралась дружная компания из 34 рыбачек.



Озеро Котокель идеально подходит для подобного мероприятия из-за того, что толщина льда здесь достигает 50-70 см. Однако проблемой стало большое количество снега, из-за которого участницам пришлось двигаться по зоне очень медленно. Количество рыбы тоже оказалось не таким большим, чем ожидалось. Но это ничуть не расстроило спортсменок.



Соревнования провели по всем спортивным правилам в два тура. По результатам турнира чемпионкой стала Юлия Вашкевич, лидировавшая в обоих турах и набравшая 4938 г. На втором месте Татьяна Ткачёва с уловом весом 3192 г. Светлана Дядюхина взяла третье место с количеством рыбы в 2420 г. Четвертой была Светлана Медведева (1602 г), пятой – Лада Содномова (1262 г).



Призёры до 5 места получили хорошие призы. Также были награждены приятными призами победительницы номинаций и вручены небольшие подарки всем участницам. Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта Республики Бурятия.

