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Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО

Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба федерации шахмат РБ
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова

С 1 по 10 марта в Хабаровске прошёл чемпионат Дальнего Востока по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Бурятию представляли 12 шахматистов, большинство из которых – дети возрастом от 13 лет и младше.

Чемпионом среди мужчин стал шахматист из Бурятии Антон Тугарин с результатом 7 очков из 9. Как отмечает главный тренер сборных Бурятии и победителя чемпионата Тимур Иванов, Антон одержал заслуженную победу. Он очень долго и упорно шёл к этой победе, много работал, и как результат – чемпионский титул в столь сильном турнире.

Среди женщин уверенное второе место заняла Сойжина Комиссарова, ученица президента федерации шахмат Бурятии Инны Ивахиновой, с результатом 7,5 очков из 9. Перед последним туром Сойжина уже обеспечила себе тройку призёров и выход в высшую лигу чемпионата России среди женщин. По словам Инны Ивахиновой, это огромный успех для Бурятии – такого ещё не было, чтобы 12-летняя шахматистка проходила на чемпионат страны.

К сожалению, во время турнира приболел Жамсаран Цыдыпов, поэтому он не смог пройти отбор на высшую лигу чемпионата России, заняв 5 место. Порадовали юные шахматисты: 7-е место у Эрдэма Хубукшанова. Большую часть турнира Эрдэм шёл на первом месте. На пятом месте среди женщин мастер ФИДЕ, чемпионка Бурятии Сурена Самданова. На шестом – Яна Жапова, ученица Тимура Иванова, на восьмом – Номина Дармаева, ученица Инны Ивахиновой. Стоит отместить, что Яне и Номине всего по 11 лет. На десятом месте – Дарима Саргаева, ученица Инны Ивахиновой.

В рамках чемпионата Дальневосточного федерального округа прошло 3 чемпионата: по блицу, быстрым шахматам и классическим. В сумме спортсмены Бурятии завоевали 7 медалей. Напомним, что в блице республика забрала весь пьедестал среди мужчин, в быстрых чемпионом стал Жамсаран Цыдыпов, среди женщин Сойжина Комиссарова стала бронзовым призёром. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Республики Бурятия.
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