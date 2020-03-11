 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

Прилетевших из Кореи улан-удэнок госпитализировали с подозрением на коронавирус

Прилетевших из Кореи улан-удэнок госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Добравшись до Бурятии, женщины почувствовали недомогание

На прошлой неделе две жительницы Улан-Удэ вернулись из Южной Кореи на родину. Приземлившись в аэропорту Иркутска, девушки, как и полагается пассажирам международных рейсов, прошли санитарно-карантинный контроль. Однако обследование ничего не выявило. Лишь добравшись до столицы Бурятии девушки почувствовали недомогание.

- Они обратились к медицинским работникам за помощью. С учётом эпиданамнеза, то есть с учётом пребывания в стране с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, было принято решение о их госпитализации. Их незамедлительно госпитализировали в соответствии с утверждённым алгоритмом, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.

У женщин взяли все необходимые анализы и отправили на исследование. Но в лаборатории диагноз смертоносного заболевания не подтвердили. Женщины заболели обычным ОРВИ.

Кроме анализов заболевших ОРВИ женщин, медики взяли биологические пробы и у контактирующих с ними людей. Исследования также показали отрицательный результат.

- Все необходимые исследования проводились в Улан-Удэ. У нас есть тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Исследования проводятся на базе центра гигиены и эпидемиологии Бурятии, - добавили в республиканском Роспотребнадзоре.

Также в министерстве здравоохранения Бурятия работает «горячая линия», на которую рекомендуется обращаться всем, кто вернулся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.
Туристам необходимо сообщать медикам сведения о месте и дате своего прибытия в республику и контактную информацию по телефону «горячей линии» 8 (3012) 37-95-32.

- При появлении первых признаков респираторной инфекции гражданам необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской скорой помощью. При обращении в обязательном порядке сообщить информацию о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.

На сегодня число заражённых коронавирусом по всему миру достигает 119 264 человек; погибших – 4291; выздоровевших – 66 377. Основные очаги распространения инфекции зафиксированы в Китае и Италии. В Бурятии заболевших коронавирусом нет.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прилетевших из Кореи улан-удэнок госпитализировали с подозрением на коронавирус
Прилетевших из Кореи улан-удэнок госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество, 11.03.2020
Добравшись до Бурятии, женщины почувствовали недомогание
Жительницу Бурятии подменили в роддоме 65 лет назад
Жительницу Бурятии подменили в роддоме 65 лет назад
Общество, 11.03.2020
Добиваться правды и огласки истории она пришла на передачу на НТВ
В Бурятии у «ЭкоАльянса» появился новый руководитель
В Бурятии у «ЭкоАльянса» появился новый руководитель
Общество, 11.03.2020
Директором назначили Алдара Бальжирова
АТБ достигает высоких показателей после санации
АТБ достигает высоких показателей после санации
Общество, 11.03.2020
За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть
Монголия ограничила иностранцам въезд в страну
Монголия ограничила иностранцам въезд в страну
Общество, 11.03.2020
Ограничительные меры действуют до 28 марта
В Иркутской области пьяного водителя остановили с помощью оружия
В Иркутской области пьяного водителя остановили с помощью оружия
Общество, 11.03.2020
Нарушитель создавал аварийную обстановку на дороге
Двух братчан осудили за производство наркотиков в гараже
Двух братчан осудили за производство наркотиков в гараже
Общество, 11.03.2020
Они использовали специальное химическое оборудование
В Бурятии военные полицейские задержали «террористов»
В Бурятии военные полицейские задержали «террористов»
Общество, 11.03.2020
Военные прошли учения по противодействию терроризму
В Бурятии спасатели закрепили навыки езды на снегоходах
В Бурятии спасатели закрепили навыки езды на снегоходах
Общество, 11.03.2020
Занятия проходили на глубоком снегу в горной местности
В Бурятии приведут в порядок 113 км дорог
В Бурятии приведут в порядок 113 км дорог
Общество, 11.03.2020
Уже определены подрядчики на выполнение работ
В Бурятии средний возраст машины на вторичном рынке составляет 17 лет
В Бурятии средний возраст машины на вторичном рынке составляет 17 лет
Общество, 11.03.2020
Автомобильный рынок в республике стареет от года к году
В Иркутской области предприятие нанесло ущерб природе в 40 миллионов
В Иркутской области предприятие нанесло ущерб природе в 40 миллионов
Общество, 11.03.2020
Возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях
В Бурятии в женской колонии прошёл «музыкальный баттл»
В Бурятии в женской колонии прошёл «музыкальный баттл»
Общество, 11.03.2020
Участницы соревновались в исполнении популярных песен

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^