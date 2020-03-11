Прилетевших из Кореи улан-удэнок госпитализировали с подозрением на коронавирус

На сегодня число заражённых коронавирусом по всему миру достигает 119 264 человек; погибших – 4291; выздоровевших – 66 377. Основные очаги распространения инфекции зафиксированы в Китае и Италии. В Бурятии заболевших коронавирусом нет.







На прошлой неделе две жительницы Улан-Удэ вернулись из Южной Кореи на родину. Приземлившись в аэропорту Иркутска, девушки, как и полагается пассажирам международных рейсов, прошли санитарно-карантинный контроль. Однако обследование ничего не выявило. Лишь добравшись до столицы Бурятии девушки почувствовали недомогание.- Они обратились к медицинским работникам за помощью. С учётом эпиданамнеза, то есть с учётом пребывания в стране с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, было принято решение о их госпитализации. Их незамедлительно госпитализировали в соответствии с утверждённым алгоритмом, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.У женщин взяли все необходимые анализы и отправили на исследование. Но в лаборатории диагноз смертоносного заболевания не подтвердили. Женщины заболели обычным ОРВИ.Кроме анализов заболевших ОРВИ женщин, медики взяли биологические пробы и у контактирующих с ними людей. Исследования также показали отрицательный результат.- Все необходимые исследования проводились в Улан-Удэ. У нас есть тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Исследования проводятся на базе центра гигиены и эпидемиологии Бурятии, - добавили в республиканском Роспотребнадзоре.Также в министерстве здравоохранения Бурятия работает «горячая линия», на которую рекомендуется обращаться всем, кто вернулся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.Туристам необходимо сообщать медикам сведения о месте и дате своего прибытия в республику и контактную информацию- При появлении первых признаков респираторной инфекции гражданам необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской скорой помощью. При обращении в обязательном порядке сообщить информацию о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.