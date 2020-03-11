Жительницу Бурятии подменили в роддоме 65 лет назад









Героиня передачи прослезилась, узнав тайну своего рождения. Она отметила, что очень хочет узнать, какими были её биологические родители. Новоиспечённые сёстры в студии обнялись и заверили, что будут общаться.



Желание общаться с «новой» сестрой Тамарой выразили и сёстры Нины.



- Прими от нас привет и пожелание тебе доброго здоровья и успехов, и, пожалуйста, мы не прочь общаться, сейчас есть средства общения, будем общаться. Я думаю, что вы согласитесь с нами общаться. Тамара, мы ждём! – сказали женщины.



Нина в конце передачи заявила, что будет подавать в суд на минздрав за халатность медиков.



Напомним, это не первый случай подмены детей в роддоме в Бурятии.





Героиня передачи прослезилась, узнав тайну своего рождения. Она отметила, что очень хочет узнать, какими были её биологические родители. Новоиспечённые сёстры в студии обнялись и заверили, что будут общаться.Желание общаться с «новой» сестрой Тамарой выразили и сёстры Нины.- Прими от нас привет и пожелание тебе доброго здоровья и успехов, и, пожалуйста, мы не прочь общаться, сейчас есть средства общения, будем общаться. Я думаю, что вы согласитесь с нами общаться. Тамара, мы ждём! – сказали женщины.Нина в конце передачи заявила, что будет подавать в суд на минздрав за халатность медиков.Напомним, это не первый случай подмены детей в роддоме в Бурятии. Похожий случай произошёл в Курумканском роддоме. Там 21 января 1983 года у однофамилиц Цыреновых Алисы и Людмилы подменили дочерей. Историю показали три года назад на программе «Пусть говорят» на федеральном канале.

Героиней очередного выпуска программы «ДНК» на НТВ стала улан-удэнка Нина Поддельская. 65-летняя женщина узнала три года назад от сельчан, что её подменили в роддоме села Петропавловка Джидинского района. С тех пор Нина Поддельская пыталась узнать правду, а потом за помощью решила обратиться на передачу.- Я была в семье самая младшая, меня баловали, и мне было всё дозволено. У меня никогда сомнений не было, - рассказала на передаче улан-удэнка.У Нины есть старший брат и две сестры.На передачу приехали сёстры героини. Они рассказали, что у них были всё-таки сомнения насчёт того, что Нина родная. Ведь сестра отличилась от них внешне – у неё не было скул, телосложение было совсем другим. Также старшая сестра Нины Любовь Дмитриева рассказала о том, что спустя три месяца после того, как их маленькую сестрёнку выписали из роддома, к ним приехала молодая семья с трёхмесячной малышкой и требовали показать их новорожденную, так как они подозревали подмену в роддоме. Но затем посмотрев на маленькую Нину, они уехали со своей девочкой, сказав при этом - «наша чёрненькая, это не наша».На передаче выяснилось, что в конце января в 1955 году в роддоме Петропавловки родились только две девочки – Нина и Тамара. Причём девочки родились с разницей в один день.На передачу Тамара, с которой Нину подменили в младенчестве, отказалась приходить. Женщина никогда не подозревала, что её подменили. На программу пришла родная сестра Тамары Майя Мишина, которая также была уверена, что Тамара ей родная по крови.Тест ДНК показал, что вероятность родства Нины с её сёстрами составляет 0% и что она является неродной дочерью своих покойных родителей. Выяснилось также, что вероятность родства между Майей Мишиной и Ниной составляет 99,9 %, то есть они оказались родными сёстрами.