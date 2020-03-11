Специалисты соцзащиты Мухоршибири провели благотворительную акцию
Сотрудники отдела социальной защиты населения по Мухоршибирскому району Бурятии провели благотворительную акцию «Кругосветное путешествие буузы», которая посвящена Сагаалгану. Вместе с «серебряными» волонтёрами они навестили 35 одиноко проживающих тружеников тыла, инвалидов, граждан категории «дети войны». Каждому из них были вручены продуктовые наборы и праздничные сувениры, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- Отрадно, что наши специалисты и жители района откликнулись на призыв провести такую акцию. Спонсорами выступили сотрудники отдела социальной защиты населения и 16 «серебряных» волонтёров. Таким образом, каждого из тех, кого посетили в рамках мероприятия, мы поздравили с Сагаалганом, подарили частичку внимания, заботы и доброты, - отметили организаторы акции «Кругосветное путешествие буузы».
В Бурятии пожилых людей угостили буузами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина украл сотовые телефоны горожан
19-летнего вора поймали по горячим следам
Труппа гастролирует по российским городам
Злоумышленники отобрали деньги хозяина дома
Маски он спрятал в автомобиле под чехлами кресел
У школьницы закрытая черепно-мозговая травма
Специалисты соцзащиты Мухоршибири провели благотворительную акцию
Молодого человека удалось задержать благодаря анонимному звонку
Добравшись до Бурятии, женщины почувствовали недомогание
Добиваться правды и огласки истории она пришла на передачу на НТВ
Директором назначили Алдара Бальжирова
За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть
Ограничительные меры действуют до 28 марта
Подозреваемый увидел себя в ориентировке
Они использовали специальное химическое оборудование