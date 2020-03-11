В Бурятии пожилых людей угостили буузами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты соцзащиты Мухоршибири провели благотворительную акцию



Сотрудники отдела социальной защиты населения по Мухоршибирскому району Бурятии провели благотворительную акцию «Кругосветное путешествие буузы», которая посвящена Сагаалгану. Вместе с «серебряными» волонтёрами они навестили 35 одиноко проживающих тружеников тыла, инвалидов, граждан категории «дети войны». Каждому из них были вручены продуктовые наборы и праздничные сувениры, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Отрадно, что наши специалисты и жители района откликнулись на призыв провести такую акцию. Спонсорами выступили сотрудники отдела социальной защиты населения и 16 «серебряных» волонтёров. Таким образом, каждого из тех, кого посетили в рамках мероприятия, мы поздравили с Сагаалганом, подарили частичку внимания, заботы и доброты, - отметили организаторы акции «Кругосветное путешествие буузы».







