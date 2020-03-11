Бурятия примет сибирский финал первенства России по мини-футболу

В него попали команды из Улан-Удэ и Иркутска



Завершился предварительный этап первенства России по мини-футболу среди любительских команд первой лиги зоны «Сибирь» 2019-20 гг. Команды, занявшие первые два места, будут представлять свои группы на финальном этапе, который пройдёт в апреле в городе Улан-Удэ.



В двух группах было по четыре команды, которые провели по 9 матчей. По итогам проведённых встреч более равная борьба получилась в западной группе. Отрыв 1-го места от 4-го составил 6 очков. Для сравнения в восточной группе разрыв между первым и последним местом составил 27 очков.



От зоны «Запад» в финальный этап вышли команды: «Ва-Банк» (г. Северск), дебютировавшая в этом сезоне, и команда «СВА-ДЮСШ» (г. Новосибирск), которая добыла путёвку в упорной борьбе с другими претендентами.



Зону «Восток» будут представлять: команда «ИрАэро» (г. Иркутск) и команда «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ). Оба коллектива не оставили шансов соперникам на выход из группы.



В зоне «Таймыр» была нешуточная борьба, по итогам которой команда «Ремонтник» (г. Норильск) вышла победителем своей зоны в финальный этап. Вторая путёвка досталась команде «Норильский Никель-М» по договорённости с ассоциацией мини-футбола России.



«БайкалАвтотрак» (г. Улан-Удэ), «ИрАэро» (г. Иркутск), «Ва-банк» (г. Северск), «СВА-ДЮСШ» (г. Новосибирск), «Ремонтник» (г. Норильск) и «Норильский Никель-М» (г. Норильск) сразятся в Улан-Удэ за звание победителя первенства России по России по мини-футболу среди любительских команд. Об этом сообщает пресс-служба союз федераций футбола «Сибирь».

