В Бурятии у наркомана нашли 6 кг марихуаны

Общество, Фото: из архива

Молодого человека удалось задержать благодаря анонимному звонку



Днём 6 марта в дежурную часть полиции Закаменского района Бурятии поступило анонимное сообщение о том, что местный житель хранит у себя наркотики.



По указанному адресу сотрудники полиции изъяли у 21-летнего около 6 килограммов марихуаны.



При этом у него установлен факт потребления запрещённого вещества. За это молодой человек привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.





