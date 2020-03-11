Молодого человека удалось задержать благодаря анонимному звонку
Днём 6 марта в дежурную часть полиции Закаменского района Бурятии поступило анонимное сообщение о том, что местный житель хранит у себя наркотики.
По указанному адресу сотрудники полиции изъяли у 21-летнего около 6 килограммов марихуаны.
При этом у него установлен факт потребления запрещённого вещества. За это молодой человек привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
В Бурятии у наркомана нашли 6 кг марихуаны
Общество, Фото:
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