Ограничительные меры действуют до 28 марта
10 марта Монголия ввела ряд ограничительных мер, принятых по итогам заседания Государственной чрезвычайной комиссии.
До 28 марта (включительно) отменяются все регулярные авиарейсы в Монголию, прекращено движение поездов и запрещён въезд на территорию Монголии на автомобилях для иностранных граждан, в том числе граждан России.
Кроме этого, до 7 утра 16 марта приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолётах внутренних авиалиний.
Продолжают действовать принятые ранее карантинные меры: до 30 марта закрыты все образовательные учреждения, отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия и закрыты развлекательные центры. В публичных местах всем рекомендуется носить защитные маски.
При наличии симптомов заболевания, прибывшие из других стран могут быть помещены в карантин. В случае появления симптомов, характерных для коронавирусной инфекции (жар, кашель, проблемы с дыханием), настоятельно рекомендуется сообщить об этом по горячей линии 103 и не покидать дом/гостиницу, дожидаясь приезда докторов.
Российским гражданам, планирующим поездки в Монголию, рекомендуется учитывать данную ситуацию и отслеживать актуальную информацию, публикуемую посольством России в Монголии в официальных аккаунтах в Facebook и Twitter, сообщает представительство МИД России в Улан-Удэ.
10 марта в Монголии был зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.
Монголия ограничила иностранцам въезд в страну
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Добравшись до Бурятии, женщины почувствовали недомогание
Добиваться правды и огласки истории она пришла на передачу на НТВ
Директором назначили Алдара Бальжирова
За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть
Ограничительные меры действуют до 28 марта
Подозреваемый увидел себя в ориентировке
Нарушитель создавал аварийную обстановку на дороге
Они использовали специальное химическое оборудование
Военные прошли учения по противодействию терроризму
Занятия проходили на глубоком снегу в горной местности
Уже определены подрядчики на выполнение работ
Автомобильный рынок в республике стареет от года к году
Возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях
Встреча пройдёт в Улан-Удэ 26 марта
Участницы соревновались в исполнении популярных песен