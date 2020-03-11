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Монголия ограничила иностранцам въезд в страну

Монголия ограничила иностранцам въезд в страну
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ограничительные меры действуют до 28 марта

10 марта Монголия ввела ряд ограничительных мер, принятых по итогам заседания Государственной чрезвычайной комиссии.

До 28 марта (включительно) отменяются все регулярные авиарейсы в Монголию, прекращено движение поездов и запрещён въезд на территорию Монголии на автомобилях для иностранных граждан, в том числе граждан России.

Кроме этого, до 7 утра 16 марта приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолётах внутренних авиалиний.

Продолжают действовать принятые ранее карантинные меры: до 30 марта закрыты все образовательные учреждения, отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия и закрыты развлекательные центры. В публичных местах всем рекомендуется носить защитные маски.

При наличии симптомов заболевания, прибывшие из других стран могут быть помещены в карантин. В случае появления симптомов, характерных для коронавирусной инфекции (жар, кашель, проблемы с дыханием), настоятельно рекомендуется сообщить об этом по горячей линии 103 и не покидать дом/гостиницу, дожидаясь приезда докторов.

Российским гражданам, планирующим поездки в Монголию, рекомендуется учитывать данную ситуацию и отслеживать актуальную информацию, публикуемую посольством России в Монголии в официальных аккаунтах в Facebook и Twitter, сообщает представительство МИД России в Улан-Удэ.

10 марта в Монголии был зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.


коронавирус меры
 
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