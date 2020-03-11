В Иркутской области пьяного водителя остановили с помощью оружия

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Нарушитель создавал аварийную обстановку на дороге



В городе Черемхово Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Ночью 8 марта внимание сотрудников ГИБДД привлёк автомобиль «Тойота Альтеза», водитель которого, заметив патрульный автомобиль, стал увеличивать скорость и пытаться скрыться.



Полицейские, включив световую и звуковую сигнализацию, через громкую связь потребовали остановить машину, но нарушитель продолжил движение, создавая аварийную обстановку на дороге.



Для остановки автомобиля полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. В результате иномарку удалось остановить. За рулем оказался 27-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



В настоящий момент в отношении него составлены административные протоколы. Его автомобиль помещён на арестплощадку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.