Чемпионов и призёров наградят денежными призами
13 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый турнир по бурятской борьбе, посвящённый Белому месяцу. Соревнования на призы Буддийской традиционной Сангхи России традиционно проводятся после 15-дневного молебна Хурала Монлам Ченмо в честь праздника Сагаалха. В турнире в спортивном зале КСК примут участие свыше 500 борцов из Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.
Поединки стартуют с 10:00. Торжественное открытие начнётся в 12:00. 12 марта там же состоится взвешивание участников с 15:00 до 18:00.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие:
- юноши 2003 г.р. и младше (весовые категории: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг);
- взрослые (весовые категории: 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг).
Также пройдёт абсолютное первенство среди юношей 2008 г.р. (период рождения с 07.02.2008 г. по 23.02.2009 г.).
Чемпионы и призёры награждаются медалями, грамотами и денежными призами от дацанов Буддийской традиционной Сангхи России. Спортсмены, занявшие с 5 по 8 место, тоже получат денежные призы. Кроме этого, учреждены три специальных приза для борцов, которые покажут лучшие броски. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.
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В Улан-Удэ пройдёт традиционный турнир по бурятской борьбе
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