Двух братчан осудили за производство наркотиков в гараже

Они использовали специальное химическое оборудование



В Братске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств.



Установлено, что двое безработных мужчин с февраля по май 2019 года занимались производством наркотических средств. Один подсудимый находил оборудование и необходимые химические вещества, а другой «готовил» синтетический наркотик.



Занимался производством мужчина в гараже одного из гаражно-строительных кооперативов, специально оборудованном для серийного производства наркотиков, с использованием специального химического оборудования, необходимых химических реактивов и прекурсоров.



- Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ 15 мая 2019 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Произведенное наркотическое средство, производственное оборудование и химические вещества были изъяты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил подсудимых к лишению свободы сроком на 7 лет и 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

