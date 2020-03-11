В Бурятии военные полицейские задержали «террористов»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Военные прошли учения по противодействию терроризму



В Бурятии подразделения военной полиции ВВО прошли тактико-специальное учение, в ходе которого были отработали задачи по противодействию терроризму.



Военные полицейские совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка. Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.



Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей сотрудники военной полиции задержали условных террористов.



- Подобные проверки проводятся с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.

