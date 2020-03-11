Военные прошли учения по противодействию терроризму
В Бурятии подразделения военной полиции ВВО прошли тактико-специальное учение, в ходе которого были отработали задачи по противодействию терроризму.
Военные полицейские совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка. Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей сотрудники военной полиции задержали условных террористов.
- Подобные проверки проводятся с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные полицейские задержали «террористов»
Общество, Фото:
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