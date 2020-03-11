В Бурятии спасатели закрепили навыки езды на снегоходах

Общество, Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Занятия проходили на глубоком снегу в горной местности



В начале марта спасатели Республиканской поисково-спасательной службы ГО и ЧС провели учебно-тренировочные занятия по управлению снегоходом.



Занятия нацелены на повторение и закрепление навыков вождения снегоходом в горно-таёжной местности, повышение профессионализма спасателей для проведения поисково-спасательных работ зимой.



Занятия прошли в Иволгинском районе Бурятии, в местности «Халюты». Спасатели отрабатывали навыки езды в течении двух дней на глубоком снегу в лесной местности, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе, занятия проводятся на регулярной основе раз месяц

