В Бурятии приведут в порядок 113 км дорог

Кроме того, в целях своевременного заключения контрактов на строительно-монтажные работы, на 2021 год разрабатывается проектно-сметная документация на региональные объекты. Готовность ПСД сейчас на планируемые объекты – 80%.





В Бурятии определены подрядчики на выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2020 году по нацпроекту запланирована реализация 43 объектов, протяжённостью 113 км.Сейчас идут работы по переходящим с 2019 года объектам. Так, на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Монды – Орлик» (км 146+900 - км 153+300) в Окинском районе» идут буровзрывные работы и отсыпка земляного полотна.Строительно-монтажные работы по остальным объектам нацпроекта начнутся в марте-апреле.Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, подрядчики активно готовятся к строительному сезону. Идёт подготовка асфальтобетонных заводов, дорожно-строительной техники, заключаются договоры на поставку материалов (битума).