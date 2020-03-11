В Иркутской области предприятие нанесло ущерб природе в 40 миллионов





В Иркутской области природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства, в ходе которой выявлены грубые нарушения в деятельности крупного деревоперерабатывающего предприятия.Установлено, что организация самовольно увеличила производственную территорию, захватив прилегающие к базе земли - там предприятие организовало захоронение отходов лесопиления. Это привело к снятию и уничтожению почв особо защитного участка леса на площади 2,1 га, из-за чего погибли микроорганизмы и беспозвоночные животные.Для частичного восстановления среды обитания потребуется не менее 60 лет.По оценкам специалистов ущерб почвам составил более 36 миллионов рублей, лесному фонду -около 4 млн. рублей.- В целях устранения нарушений природоохранный прокурор в суд предъявил исковое заявление о запрете незаконной деятельности, взыскании причиненного ущерба, возложении обязанности очистить захламленные участки и провести рекультивацию нарушенных земель. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК РФ.