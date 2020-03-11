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Бизнес-омбудсмен Бурятии: «Это имеет между собой прямую зависимость»

Бизнес-омбудсмен Бурятии: «Это имеет между собой прямую зависимость»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чингис Матхеев рассказал, как голосование за поправки в Конституцию поможет против последствий коронавируса и скачка цены на доллар

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев пояснил «Байкал-Daily», что по экспертным оценкам распространение коронавируса в Европе и обострение ситуации в Сирии нанесли удар по нефтяным котировкам. Как следствие, снизился курс рубля к доллару долее чем на 20%.

Республика находится близко к Китаю, первым следствием коронавируса после запрета въезда для граждан КНР стало снижение посещений туристами. Второй удар пришёлся на строительные компании, которые уже не могут приглашать высококвалифицированных работников из Китая. Снижение курса доллара может нанести по строителям второй удар – рост цен на стройматериалы.

- Я недавно разговаривал с одним строителем, сейчас как альтернатива будет рассматриваться приглашение турецких рабочих, но это в три раза дороже. Всё это имеет между собой прямую зависимость: как мы знаем, у нас сейчас запланировано огромное количество строек. Причём большая часть из них социальной направленности – это детские сады, школы, спортзалы, дома культуры и так далее. Всё это может не просто подорожать для бюджета, а стать невозможным: ведь социальные расходы могут, как всегда, урезать. Как мы помним, последний кризис отразился, в частности, в том, что не проиндексировали пенсии.

Омбудсмен напомнил, что поправки в Конституцию носят социальный характер: сделают детскую политику приоритетом государства, гарантируют регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, зафиксируют МРОТ не ниже прожиточного минимума.

- Я думаю, сейчас для поддержания запланированных масштабных проектов, которые у нас уже запущены, необходимо именно конституционное закрепление всех социальных гарантий: и для детей, и для социально незащищенных слоев населения. В части фиксирования минимального размера оплаты труда, индексации пенсий. Так мы и бизнес поддержим, который из-за кризиса может в непростом положении находиться, - объяснил Матхеев.

Как сообщал «Байкал-Daily», День всероссийского голосования, 22 апреля 2020 года, будет оплачиваемым выходным. Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени. Принять в нём участие могут россияне, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Напомним, внести поправки в Конституцию 15 января 2020 года предложил Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Он рекомендовал закрепить роль Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и министров страны и внести другие изменения. 
омбудсмен конституция бизнес
 
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