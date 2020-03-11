 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

АТБ достигает высоких показателей после санации

АТБ достигает высоких показателей после санации
Общество, 
За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть

В апреле 2018 года Банк России взял Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Временная администрация работала в банке целый год, и сейчас, в 2020 году, АТБ достиг таких показателей, который ранее не достигал никогда.

В первой половине апреля Банк России соберёт заявки на приобретение акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Будет ли продажа банка происходить на открытом аукционе или через тендер – пока неизвестно, но предполагается, что АТБ будет интересен не только российским, но и зарубежным инвесторам – обсуждения с ними ведутся ещё с прошлого года.

- Вы знаете, когда мы стояли перед продажей в марте прошлого года, ходили разные слухи, спекуляции, даже заключались пари. Всё будет зависеть от намерений инвесторов, и, естественно, от их видения степени привлекательности нашего банка. Как я уже отмечал, объективно банк сейчас гораздо лучше по своим экономическим показателям, чем был на момент продажи в марте прошлого года, - говорил председатель правления банка Сергей Аврамов.

За 2018 год у АТБ был убыток в размере 1,2 миллиарда рублей. Результаты за прошлый год называть пока рано, однако в банке сообщили, что чистая прибыль ожидается на уровне 4,4 миллиардов рублей.

На начальном этапе санации капитал банка был равен нулю, в сентябре 2018 года Банк России докапитализировал АТБ на 9 миллиардов рублей. А, по состоянию на 1 февраля этого года, собственный капитал банка превысил 13 миллиардов рублей. То есть за последние полтора года капитал прирос на 4 миллиарда – больше, чем на треть. Кроме того, значительно увеличилась клиентская база - сейчас она составляет 365 тысяч активных клиентов только в розничном секторе. Это значительно превышает показатель даже до санации.

Все эти показатели будут непременно учитываться на торгах, но, помимо этого, инвесторов должна заинтересовать широкая региональная сеть (банк представлен в 19 регионах), слаженная команда и опытный, профессиональный менеджмент.

Ключевым моментом становятся и амбициозные планы банка на 2020 год. Как сообщили в банке, чистую прибыль планируется увеличить на 20% и поддерживать этот рост на протяжении трёх лет. Стратегия банка, одобренная Советом директоров, включает детальное описание целей, инструментов и мероприятий по достижению больших результатов.

Ежегодно обеспечивать рост прибыли не менее, чем на 20% - сложная задача, поскольку в целом в банковском секторе снижается маржинальность, а также существует жесткая конкуренция. В том числе с госбанками, которые представлены на тех территориях, где работает АТБ.

Важнейшим направлением развития банка станет «цифровизация» - большую часть продуктов и услуг клиент, независимо от того, физическое это или юридическое лицо, сможет получить без обращения в офис банка. Вместе с тем, банк не отказываемся от живого общения и будет поддерживать «физическую» сеть.

Уже в этом году будет развёрнута сеть центров ипотечного кредитования. Ипотека станет важным вектором развития розничного бизнеса банка и позволит привлечь в банк платёжеспособного клиента и в дальнейшем предложить ему весь спектр продуктов. Другой важный вектор – кампусные и социальные проекты, которые банк уже начал реализовывать. В корпоративном бизнесе планируется развитие отраслевых клиентских компетенций, в частности, обслуживания и кредитования отраслей рыбной и лесной промышленности.

Новый толчок получит и развитие блока финансовых рынков, который, помимо внутрибанковских функций управления, ликвидностью будет предлагать клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов – ИИС, доверительное управление, персональные консультации, размещение облигаций и прочее. 
банк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

АТБ достигает высоких показателей после санации
АТБ достигает высоких показателей после санации
Общество, 11.03.2020
За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть
В Бурятии «управляшка» незаконно сообщила фамилию должника
В Бурятии «управляшка» незаконно сообщила фамилию должника
Общество, 11.03.2020
Гендиректору организации внесено представление
В Иркутской области юноша спас двоих тонущих девочек
В Иркутской области юноша спас двоих тонущих девочек
Общество, 11.03.2020
Парень предотвратил трагедию летом прошлого года
В Улан-Удэ 10 игровых автоматов перейдут в федеральную собственность
В Улан-Удэ 10 игровых автоматов перейдут в федеральную собственность
Общество, 11.03.2020
За 8 лет законный владелец оборудования не объявился
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 11.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 марта по республике местами небольшой снег
Определена дата гала-концерта конкурса «Баатар. Дангина»
Определена дата гала-концерта конкурса «Баатар. Дангина»
Общество, 10.03.2020
Конкурс знатоков бурятской культуры состоится 18 марта
Лыжница из Бурятии взяла «серебро» марафона «БАМ Russialoppet»
Лыжница из Бурятии взяла «серебро» марафона «БАМ Russialoppet»
Общество, 10.03.2020
Татьяна Ивченко из посёлка Каменск стала второй на дистанции «Лайт-марафон»
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по бодибилдингу
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по бодибилдингу
Общество, 10.03.2020
Он состоится в воскресенье, 15 марта
В Чите состоятся всероссийские соревнования конькобежцев
В Чите состоятся всероссийские соревнования конькобежцев
Общество, 10.03.2020
Они будут бороться за призы олимпийской чемпионки Людмилы Титовой
Иркутский ушуист стал призёром первенства России
Иркутский ушуист стал призёром первенства России
Общество, 10.03.2020
У него третье место среди юниоров
В Улан-Удэ провели спринтерские лыжные гонки
В Улан-Удэ провели спринтерские лыжные гонки
Общество, 10.03.2020
Они были посвящены преподавателю ВСГУТУ

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^