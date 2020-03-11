АТБ достигает высоких показателей после санации

За последние полтора года капитал Азиатско-Тихоокеанского банка прирос больше, чем на треть
В апреле 2018 года Банк России взял Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Временная администрация работала в банке целый год, и сейчас, в 2020 году, АТБ достиг таких показателей, который ранее не достигал никогда.
В первой половине апреля Банк России соберёт заявки на приобретение акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Будет ли продажа банка происходить на открытом аукционе или через тендер – пока неизвестно, но предполагается, что АТБ будет интересен не только российским, но и зарубежным инвесторам – обсуждения с ними ведутся ещё с прошлого года.
- Вы знаете, когда мы стояли перед продажей в марте прошлого года, ходили разные слухи, спекуляции, даже заключались пари. Всё будет зависеть от намерений инвесторов, и, естественно, от их видения степени привлекательности нашего банка. Как я уже отмечал, объективно банк сейчас гораздо лучше по своим экономическим показателям, чем был на момент продажи в марте прошлого года, - говорил председатель правления банка Сергей Аврамов.
За 2018 год у АТБ был убыток в размере 1,2 миллиарда рублей. Результаты за прошлый год называть пока рано, однако в банке сообщили, что чистая прибыль ожидается на уровне 4,4 миллиардов рублей.
На начальном этапе санации капитал банка был равен нулю, в сентябре 2018 года Банк России докапитализировал АТБ на 9 миллиардов рублей. А, по состоянию на 1 февраля этого года, собственный капитал банка превысил 13 миллиардов рублей. То есть за последние полтора года капитал прирос на 4 миллиарда – больше, чем на треть. Кроме того, значительно увеличилась клиентская база - сейчас она составляет 365 тысяч активных клиентов только в розничном секторе. Это значительно превышает показатель даже до санации.
Все эти показатели будут непременно учитываться на торгах, но, помимо этого, инвесторов должна заинтересовать широкая региональная сеть (банк представлен в 19 регионах), слаженная команда и опытный, профессиональный менеджмент.
Ключевым моментом становятся и амбициозные планы банка на 2020 год. Как сообщили в банке, чистую прибыль планируется увеличить на 20% и поддерживать этот рост на протяжении трёх лет. Стратегия банка, одобренная Советом директоров, включает детальное описание целей, инструментов и мероприятий по достижению больших результатов.
Ежегодно обеспечивать рост прибыли не менее, чем на 20% - сложная задача, поскольку в целом в банковском секторе снижается маржинальность, а также существует жесткая конкуренция. В том числе с госбанками, которые представлены на тех территориях, где работает АТБ.
Важнейшим направлением развития банка станет «цифровизация» - большую часть продуктов и услуг клиент, независимо от того, физическое это или юридическое лицо, сможет получить без обращения в офис банка. Вместе с тем, банк не отказываемся от живого общения и будет поддерживать «физическую» сеть.
Уже в этом году будет развёрнута сеть центров ипотечного кредитования. Ипотека станет важным вектором развития розничного бизнеса банка и позволит привлечь в банк платёжеспособного клиента и в дальнейшем предложить ему весь спектр продуктов. Другой важный вектор – кампусные и социальные проекты, которые банк уже начал реализовывать. В корпоративном бизнесе планируется развитие отраслевых клиентских компетенций, в частности, обслуживания и кредитования отраслей рыбной и лесной промышленности.
Новый толчок получит и развитие блока финансовых рынков, который, помимо внутрибанковских функций управления, ликвидностью будет предлагать клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов – ИИС, доверительное управление, персональные консультации, размещение облигаций и прочее.
АТБ достигает высоких показателей после санации
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