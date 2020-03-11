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Усольчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать мебель

Усольчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать мебель
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина стала жертвой мошенников

9 марта в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратились две местные жительницы, которые потеряли свои деньги в попытках совершить выгодные сделки купли-продажи посредством сайта «Авито».

В первом случае 46-летняя усольчанка из-за переезда решила продать спальный гарнитур за 27 тысяч рублей, разместила объявление на интернет-площадке. Ей позвонил мужчина, сказал, что проживает в Хабаровском крае, но готов немедленно приобрести мебель, и уже вечером к женщине приедут грузчики и заберут гарнитур.

Однако, по словам лжепокупателя, банковского счёта у него не было, но он был готов оплатить товар со счёта организации, где работает. Далее для осуществления перевода ему понадобились полные данные карты потерпевшей и коды подтверждения из банковских смс. Таким образом, женщина, продиктовав всю запрашиваемую информацию аферисту, обеспечила того полным доступом к своему банковскому счёту. Небольшими суммами мошенник снимал деньги с карты усольчанки, а ей говорил, что это не списания так производятся, а пополнения её счёта.

Во время манипуляций со счётом женщине позвонил банковский специалист и сообщил, что на карте потерпевшей происходят явно мошеннические действия, поэтому все дальнейшие операции блокируются. Так удалось спасти оставшиеся на счету деньги. Однако лжепокупателю всё же удалось перед этим украсть 50 тысяч рублей.

За кражу возбуждено уголовное дело.

Вторая женщина, 33-летняя жительница посёлка Белореченский, наоборот сама совершила покупку посредством сайта «Авито». Она нашла на интернет-портале объявление о продаже массажёра, перечислила за него 3500 рублей. Однако в коробке, которую ей доставил курьер, вместо оплачиваемого товара она обнаружила наручные китайские часы.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


Иркутская область мошенничество
 
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