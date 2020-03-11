В забайкальской женской колонии состоялся конкурс красоты





- Здесь у многих просыпаются таланты, ведь хочется хоть на некоторое время забыть о своих невзгодах. Кроме того, такие конкурсы помогают нам не забывать, что в любых ситуациях мы должны оставаться женщинами и стремиться только к лучшему. Особенно светлые мысли навеивают такие праздники, как «8 марта» и стимулируют нас к участию в разных мероприятиях. Весенние букеты, хотя и из бумаги, украсившие стены общежития, напоминают о тепле и женственности. Хочется всем пожелать спокойствия и весны в душе, ну и, конечно, скорее вернуться домой, отметила одна из осуждённых.

В исправительной колонии №11 Забайкальского края состоялся конкурс красоты, приуроченный к весеннему празднику – 8 марта. С целью повышения нравственного и культурного уровня осужденных, развития у них творческих способностей, а также профилактики правонарушений, кружковая работа в ИК-11 функционирует уже много лет, имеет различные направления и собирает все больше и больше участниц, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.Для того, чтобы разнообразить свою повседневную жизнь, осуждённые женщины с особым трепетом готовятся к различным мероприятиям, а кружковая работа лишь расширяет их возможности. Не стал исключением и Международный женский день.Начался он в колонии с поздравления начальника учреждения Олега Кузнцова, который пожелал скорейшего освобождения и возвращения к своим семьям.Праздничное настроение создавало и яркое оформление помещений общежитий отрядов, подготовленное силами осуждённых.Но и на этом сюрпризы не закончились. Теми, кто в местах лишения свободы не теряет времени даром, занимается театральной деятельностью и художественной самодеятельностью, организована большая концертная программа, включившая в себя не только различные постановки, вокальные и хореографические номера, но и проведения конкурса красоты «Её величество женщина».Каждой участнице этого необычного конкурса необходимо было подготовить самопрезентацию, творческий номер, продемонстрировать собственный стиль, изготовив платье или костюм из подручных материалов и т.п.