В Иркутской области юноша спас двоих тонущих девочек

Валерий уже собирался уходить, как вдруг услышал крик о помощи.





Сотрудники МЧС вручили ведомственную награду жителю посёлка Новонукутский Иркутской области.17 июля 2019 года семнадцатилетний Валерий отдыхал на берегу местного карьера. Поблизости расположилась компания ребят помладше. Позже 13-летняя Юля рассказывала, что заметила, как одна из девочек резко скрылась под водой. Она кинулась к ней, но помочь не получилось – сверстница крепко обхватила шею Юли и не давала ей выплыть.- Я пыталась её снять с себя руками, движениями пыталась её сбросить. Но она гораздо выше, да и вес у неё больше. Я скоро стала терять силы, - рассказала девочка.– Сначала подумал, что девчонки балуются, пригляделся и понял, что это не игра, - поделился он.Когда Валера схватил тонущую, чтобы отбуксировать к берегу, так как она совершенно не умела плавать, из-под неё вдруг вынырнула вторая девочка – Юля. Она наглоталась воды и едва сама не погибла. Физических сил и выносливости у парня оказалось достаточно, чтобы спасти обеих, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Одна из девочек не сильно пострадала, отделавшись испугом. А вот Юля получила серьёзную травму шеи – смещение нескольких позвонков. Врачи тогда сказали её родителям, что девочке очень повезло. В большинстве случаев избавиться от смертельных объятий тонущего неподготовленному человеку не удаётся.– Валера всегда готов прийти на помощь, поэтому я не очень удивилась, когда мне рассказали, что он спас этих девочек. Он ещё и очень спортивный парень. Прекрасно играет в футбол, в волейбол. В составе школьной команды занял второе место в региональных президентских состязаниях. Я могу сказать о нем, что он не просто хороший человек, он – замечательный! - сказала классный руководитель парня Людмила Бугланова.За смелые и самоотверженные действия одиннадцатиклассник Валерий был награждён медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».В торжественной обстановке награда была вручена ему заместителем начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгением Гоголевым. Ценным подарком была поощрена и Юля, рисковавшая жизнью ради спасения сверстницы.