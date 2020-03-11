В Улан-Удэ 10 игровых автоматов перейдут в федеральную собственность

За 8 лет законный владелец оборудования не объявился



В апреле 2012 года сотрудники министерства внутренних дел Бурятии пресекли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр в помещении, расположенном на улице Ключевская в Улан-Удэ. В помещении обнаружены и изъяты 10 игровых автоматов.



Долгое время установить законного владельца оборудования не удавалось, права на имущество никем не заявлены.



- Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ в суд направила исковое заявление о признании бесхозяйными 10 игровых автоматов и обращении их в федеральную собственность, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Судом исковые требования прокурора удовлетворены.



Решение не вступило в законную силу.

