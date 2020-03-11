За 8 лет законный владелец оборудования не объявился
В апреле 2012 года сотрудники министерства внутренних дел Бурятии пресекли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр в помещении, расположенном на улице Ключевская в Улан-Удэ. В помещении обнаружены и изъяты 10 игровых автоматов.
Долгое время установить законного владельца оборудования не удавалось, права на имущество никем не заявлены.
- Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ в суд направила исковое заявление о признании бесхозяйными 10 игровых автоматов и обращении их в федеральную собственность, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ 10 игровых автоматов перейдут в федеральную собственность
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