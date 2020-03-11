Улан-удэнец ради высокой зарплаты незаконно спилил деревья

Ущерб составил почти 170 тысяч рублей



Гусиноозёрский городской суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



В судебном заседании установлено, что мужчина, осуществляя трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя по лесозаготовке, чтобы увеличить зарплату от объёма заготовленного материала, незаконно спилил 19 деревьев. Ущерб государственному лесному фонду составил 167,7 тысяч рублей.



Суд приговорил улан-удэнца к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Также судом удовлетворены исковые требования Гусиноозерского межрайонного прокурора о взыскании с осуждённого ущерба.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

