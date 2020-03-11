Ущерб составил почти 170 тысяч рублей
Гусиноозёрский городской суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что мужчина, осуществляя трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя по лесозаготовке, чтобы увеличить зарплату от объёма заготовленного материала, незаконно спилил 19 деревьев. Ущерб государственному лесному фонду составил 167,7 тысяч рублей.
Суд приговорил улан-удэнца к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Также судом удовлетворены исковые требования Гусиноозерского межрайонного прокурора о взыскании с осуждённого ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец ради высокой зарплаты незаконно спилил деревья
Общество, Фото:
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