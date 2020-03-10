Спасатели помогли выбраться с Байкала двум группам туристов



Два спасателя выехали с базы Северобайкальского ПСП на вездеходе «Бобр». Более четырёх часов им потребовалось для того, чтобы ночью по перемётам и торосам преодолеть расстояние в 120 км.



- По координатам мы вышли точно на пострадавших. Они приехали туда со стороны Малого моря, а когда собрались обратно — погода резко ухудшилась, и дорогу перемело. Мы откопали машину, отбуксировали из заноса и сопроводили её до Северобайкальска, - прокомментировал спасатель 1 класса Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Запёкин.



Вечером 8 марта спасателям Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России практически одновременно поступило два вызова.Четверо жителей города Усть-Кут Иркутской области, путешествующих на автомобилях «Тоyota Camry» и «Toyota Allion» по льду озера Байкал, ехали от водолечебницы «Хакусы» к городу Северобайкальск и попали в снежные заносы, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.Заявитель сообщил, что топливо в автомобилях заканчивается, выбраться самостоятельно они не могут. На помощь из Северобайкальска выехали два спасателя. На месте выяснилось, что одна машина неисправна, местные жители отбуксировали её к водолечебнице.- Байкальский ветер в сочетании с морозом в минус двадцать пять градусов – серьёзное испытание для городских людей. Легко одетые, они вымокли, у двоих наблюдались признаки обморожения ног. Мы оказали первую помощь, предоставили сухую одежду и приступили к эвакуации, - рассказал спасатель третьего класса Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Васильев.Спасатели сопроводили пострадавших до города Северобайкальск, где они самостоятельно уехали в гостиницу, отказавшись от медицинской помощи.Второй вызов поступил от супружеской пары из Иркутска. Они попали на автомобиле «Honda SR-V» в снежный занос в труднодоступной местности на озере Байкал - на территории Северобайкальского района Бурятии. Люди запросили помощь, отправив со спутникового телефона сигнал «SOS» оператору связи, который передал точные координаты и номер телефона пострадавших в ГУ МЧС РФ по Бурятии.