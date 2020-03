Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип

Накануне рэпер из Бурятии Тимур Бубеев, известный как Everthe8, выпустил новый клип на заглавный трек с микстейпа «Ulan-Ude Summer 16’» - «Gimme Dat». Яркий и энергичный клип был снят в Москве и выпущен студией nocashproduction.В новом клипе Everthe8 есть занимательные мультипликационные вставки, танцы и отсылки к Бурятии – фотографии головы Ленина, юрты посреди степи и, как ни странно, давно снесённого здания, в котором располагался кинотеатр «Октябрь» и бар «HOPS».На данный момент клип на песню «Gimme Dat» набрал 479 просмотров. К слову, сама песня попала в ротацию федеральной радиостанции DFM, а другой трек «Heart On The Sleeve» стал очень популярен на радио Like FM.В конце прошлого года про рэпера написало издание The Hype Magazine:- Сегодня на радио его называют «Будущее русского рэпа», «Самый яркий новичок 2019» или «Первый русский, который покорит Билборд» и так далее. В Улан-Удэ он уже стал национальным героем, и вы услышите его музыку практически в каждом углу там. Его народ гордится им, - говорится в статье.Пользователи Сети в восторге от нового клипа: «Почему этого до сих пор нет на The Flow?», «Что так мало просмотров? Продвигаем», «Это не клип, это шедевр. В тренды срочно», «Самый топовый клип из всего, что я видела за последнее время!», «Пушка, вышка», «Такая гордость».Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом Тимур Бубеев выпустил клип на песню «OW, I like it». Песня входит в его мини-альбом 8th The Human, который рэпер описывает как «аудиовизуальный перформанс, представленный в форме синтеза графической новеллы и музыки».