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Житель Бурятии из ревности убил мужчину

Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Общество,  Фото:pixabay.com
Избитого мужчину он скинул в смотровую яму, где тот скончался от полученных травм

Приговором Прибайкальского районного суда Бурятии мужчина признан виновным в убийстве.

Житель Бурятии, освободившись из исправительной колонии, где отбывал наказание за убийство человека, решил начать жизнь с чистого листа, устроить свою жизнь, обзавестись семьёй.

У своих знакомых он познакомился с женщиной, и позже они стали вместе проживать на съёмной квартире, устроились на работу.

Однажды пара решила съездить к родственникам женщины в село, где ранее она неоднократно бывала. По приезду сожительница подсудимого познакомила его со своими знакомыми, и они стали совместно употреблять спиртное.

Выпивали они на пилораме. Мужчина, работавший там сторожем, присоединился к компании и стал распивать алкоголь вместе с ними.

В один из последующих дней подсудимый, распивая алкоголь, потерял свою спутницу и обнаружил её на пилораме, спящую в автомобиле с приспущенными штанами. У него закралось сомнение в верности его гражданской жены, однако та отрицала факт измены. Ревнивец стал устанавливать мужчину, с которым могла ему изменить сожительница, поскольку, кроме данной компании, никого на пилораме не было. Присутствовавшие отрицали связь с женщиной. Тогда подсудимый стал подозревать сторожа, который, по его мнению, оказывал знаки внимания ей.

В порыве ярости мужчина, используя найденную на месте деревянную палку, нанес ею удары по голове, по телу, рукам и ногам якобы соперника, после чего ножом нанёс ему 2 удара в шею и сбросил его в смотровую яму. Тот от полученных травм скончался.

Мужчина признал свою вину в совершённом преступлении, что было признано одним из обстоятельств, смягчающих ему наказание. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на продолжительный срок с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. 
убийство
 
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