По данным Бурятского гидрометцентра, 11 марта по республике местами небольшой снег
Ветер северо-западный 7-12, местами 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью 6-11, местами 16-21, днём 3-8, местами 10-15 мороза.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -8,-10, днём -3,-5.
В Бурятии сегодня снежно
Общество, Фото:
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