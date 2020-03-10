В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад

Общество, Фото: Ориентировка МВД

Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года



Сотрудники уголовного розыска ищут 24-летнего жителя села Курумкан Сергея Гармаева. Он вышел из дома 18 октября 2019 года и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: на вид 20-25 лет, рост 164 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.



Особые приметы: шрам в теменной области справа около 1 см.



Был одет: чёрная вязаная шапка, тёмно-синяя куртка с капюшоном, кофта серого цвета с белой полосой, чёрная футболка с гербом Российской Федерации, чёрные брюки с накладными карманами, чёрные кроссовки с белыми вставками на подошве.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении сообщить в полицию по телефонам: 8(30149) 41-2-28, 8(950)394-14-91 или 102 (112).

