В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины

Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто



В Иркутской области суд признал виновным 22-летнего водителя иномарки в совершении преступления, в результате которого погиб водитель внедорожника, а его супруга и малолетний внук получили травмы различной степени тяжести.



Установлено, что ночью 26 августа 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, двигался на личном неисправном автомобиле «Тойота Марк-2» по посёлку Уликан. Подъезжая к перекрестку, он на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте, его супруга и малолетний внук получили травмы различной степени тяжести.



Собранные доказательства по материалам уголовного дела, возбужденного в отношении водителя, легли в основу обвинительного приговора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Казачинско-Ленский районный суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, к лишению права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.



Не согласившись с принятым решением, подсудимый его обжаловал. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения.



Приговор вступил в законную силу.

