Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
В Иркутской области суд признал виновным 22-летнего водителя иномарки в совершении преступления, в результате которого погиб водитель внедорожника, а его супруга и малолетний внук получили травмы различной степени тяжести.
Установлено, что ночью 26 августа 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, двигался на личном неисправном автомобиле «Тойота Марк-2» по посёлку Уликан. Подъезжая к перекрестку, он на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте, его супруга и малолетний внук получили травмы различной степени тяжести.
Собранные доказательства по материалам уголовного дела, возбужденного в отношении водителя, легли в основу обвинительного приговора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Казачинско-Ленский районный суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, к лишению права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
Не согласившись с принятым решением, подсудимый его обжаловал. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов
Инцидент произошёл на прошлой неделе
Работы по облагораживанию бульвара разделили на два этапа
Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне
Авария случилась на Мясокомбинате вчера
Машина водителя не была оборудована тахографом
Среди них есть книги XVIII века
Активисты ОНФ рекомендуют властям провести проверку квартир
Женщина поверила аферистам и перевела деньги на «безопасный счёт»
Юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни
Вячеслав Сухоруков примет граждан в Кабанском районе
Учение нацелено на борьбу с международным терроризмом