У него третье место среди юниоров
16-летний иркутский спортсмен Глеб Просвирин стал бронзовым призёром первенства России по традиционному ушу. Чемпионат и первенство страны проходили с 1 по 6 марта в Москве и собрали более 770 спортсменов из 41 субъекта РФ.
От Иркутской области в соревнованиях приняли участие два спортсмена. Глеб Просвирин впервые принимал участие в столь высоких стартах и занял третье место в подражательной группе среди юниоров. Константин Тукан вошёл в десятку лучших спортсменов России.
В настоящее время команда готовится к чемпионату и первенству России по спортивному ушу под руководством главного тренера Иркутской области Дмитрия Рогова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Иркутский ушуист стал призёром первенства России
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