Иркутский ушуист стал призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У него третье место среди юниоров



16-летний иркутский спортсмен Глеб Просвирин стал бронзовым призёром первенства России по традиционному ушу. Чемпионат и первенство страны проходили с 1 по 6 марта в Москве и собрали более 770 спортсменов из 41 субъекта РФ.



От Иркутской области в соревнованиях приняли участие два спортсмена. Глеб Просвирин впервые принимал участие в столь высоких стартах и занял третье место в подражательной группе среди юниоров. Константин Тукан вошёл в десятку лучших спортсменов России.



В настоящее время команда готовится к чемпионату и первенству России по спортивному ушу под руководством главного тренера Иркутской области Дмитрия Рогова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

