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Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»

Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Премьера театрального произведения состоялась в ноябре прошлого года

12 марта состоится очередной показ спектакля Сергея Левицкого «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина. В этот день его посмотрят члены Экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска», театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова и Владислава Куприна.

- Премьера «Наводнения» состоялась в ноябре прошлого года. Вдохновлённый фильмами в жанре «арт-хаус», Сергей Левицкий задумал спектакль «почти кино в семи главах» на основе рассказа Евгения Замятина «Наводнение». На «оголённый» сюжет произведения русского классика он «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы, - сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра имени Бестужева.

История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Здесь нет конкретной эпохи, отсылок к определённому историческому периоду, мало самого Замятина. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.

Стоит отметить, что «Наводнение» вошло в афишу VI межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит». 20 мая бестужевцы покажут спектакль на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Члены Экспертного совета «Золотой маски» не раз отмечали спектакли театра Бестужева, которые попадали в лонг-лист фестиваля разных лет. В «Long List 2016» попал спектакль «Фронтовичка», в 2017 году – «DEJAVU» и «Преступление и наказание», в 2018 – «Осенний марафон», в 2019 – «Ричард III», а в 2020 – «Смерть Тарелкина».

Справка:

Владислава Куприна – театровед, театральный критик, старший преподаватель Кафедры истории зарубежного театра Российского института театрального искусства (ГИТИС), заведующая литературной частью МТЮЗа, автор «Петербургского театрального журнала», эксперт и член жюри российских и международных театральных фестивалей и лабораторий, Москва.

Ксения Аитова – журналист, критик, специальный корреспондент газеты «Волжская коммуна», автор журнала «Театр», «Петербургского театрального журнала», газеты «Экран и сцена», интернет-издания «Colta», эксперт Фестиваля молодой драматургии «Любимовка», Фестиваля современной драматургии «Ремарка», автор лекций о современном театре, лауреат премии имени А. Свободина, Самара.

Павел Руднев – театровед, театральный критик, доцент и специалист по связям с общественностью Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко, доцент Высшей школы сценических искусств (Театральная школа К.Райкина), Высшей школы деятелей сценического искусства (Школа Г.Г.Дадамяна), эксперт и член жюри российских и международных театральных фестивалей и лабораторий, кандидат искусствоведения.
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