 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах

Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Общество,  Фото:pixabay.com
Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому

Доставку осуждённому ухищрённым способом наркотиков растительного происхождения предотвратили сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Забайкальскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

При отработке оперативной информации сотрудники учреждения обнаружили и изъяли запрещённые вещества при выдаче посылки. Наркотик был спрятан в грецких орехах.

Запрещённую посылку пыталась передать 43-летнему осуждённому женщина, которая проживает в Чите.

Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 по данному факту проведена первоначальная проверка, по результатам которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы.

По факту назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.


Забайкальский край УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
Общество, 10.03.2020
Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Общество, 10.03.2020
Избитого мужчину он скинул в смотровую яму, где тот скончался от полученных травм
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
Общество, 10.03.2020
Правоохранитель отказался от 80 тысяч рублей
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Общество, 10.03.2020
Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Общество, 10.03.2020
Премьера театрального произведения состоялась в ноябре прошлого года
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Общество, 10.03.2020
Востребованность экологического маршрута на лыжах в последние годы возросла
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
Общество, 10.03.2020
Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
Общество, 10.03.2020
Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
Общество, 10.03.2020
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов  
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
Общество, 10.03.2020
Работы по облагораживанию бульвара разделили на два этапа
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
Общество, 10.03.2020
Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Общество, 10.03.2020
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
Общество, 10.03.2020
Авария случилась на Мясокомбинате вчера

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^