Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах

Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому



Доставку осуждённому ухищрённым способом наркотиков растительного происхождения предотвратили сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Забайкальскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.



При отработке оперативной информации сотрудники учреждения обнаружили и изъяли запрещённые вещества при выдаче посылки. Наркотик был спрятан в грецких орехах.



Запрещённую посылку пыталась передать 43-летнему осуждённому женщина, которая проживает в Чите.



Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 по данному факту проведена первоначальная проверка, по результатам которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ.



Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы.



По факту назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.





