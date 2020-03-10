МЧС предупреждает Забайкалье о сильном ветре

Ветер до 20 метров в секунду ожидается в крае 11 марта



Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю обращается к жителям Забайкалья с предупреждением о сильном ветре. На территории региона 11 марта ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.



Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении.



Главное управление настоятельно рекомендует: приостановить хозяйственные работы с применением приборов генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь (паяльные лампы, газо-сварочные агрегаты); закрепить предметы на приусадебных участках, которые могут быть подняты и перемещены ветром; закрыть и укрепить теплицы и надворные постройки. Следует также проверить закрыты ли окна и форточки.



Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит увеличением случаев травматизма среди людей.



Руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления и объектов жизнеобеспечения проинформированы о неблагоприятных метеорологических явлениях. Им рекомендовано предпринять комплекс профилактических мероприятий и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

